Piyasa güne eksi rezervle başladı
25 dakika önce
Piyasa, güne 393,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Piyasa, güne 393,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 859,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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