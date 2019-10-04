Piyasa güne eksi rezervle başladı
3 saat önce
Piyasa, güne 4 milyar 19,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Piyasa, güne 4 milyar 19,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 410,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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