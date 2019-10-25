Piyasa güne eksi rezervle başladı
7 dakika önce
Piyasa, güne 7 milyar 29,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Piyasa, güne 7 milyar 29,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 13 milyar 802,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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