Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 8 milyar 4,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa güne eksi rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 8 milyar 4,5 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 510,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annelerinin evde aç susuz bıraktığı çocuklar, babaları tarafından gözyaşları içinde kurtarıldı
GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]