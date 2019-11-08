Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 7 milyar 251,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 7 milyar 251,5 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 772 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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