Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 970 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Piyasa, güne 970 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 467,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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