Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 4 milyar 827,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Piyasa, güne 4 milyar 827,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 673,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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