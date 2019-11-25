Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne eksi rezervle başladı - Son Dakika Ekonomi

Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 540,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa güne eksi rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 540,9 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 549,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]