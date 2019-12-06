Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne eksi rezervle başladı - Son Dakika Ekonomi

Piyasa güne eksi rezervle başladı

7 saat önce

Piyasa, güne 12 milyar 729 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa güne eksi rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 12 milyar 729 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 870,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu
Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]