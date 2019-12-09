Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 501,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 2 milyar 501,8 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 13 milyar 819,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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