Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 500,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 2 milyar 500,4 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 639,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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