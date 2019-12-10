Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 2 milyar 500,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Piyasa, güne 2 milyar 500,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 639,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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