Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 5 milyar 949,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Piyasa, güne 5 milyar 949,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 9 milyar 715,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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