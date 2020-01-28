Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 3 milyar 864,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 3 milyar 864,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 89,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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