Piyasa güne eksi rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 3 milyar 864,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 3 milyar 864,9 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 89,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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