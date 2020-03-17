Piyasa güne eksi rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 10 milyar 734,1 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 497,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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