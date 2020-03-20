Piyasa güne eksi rezervle başladı
7 saat önce
Piyasa, güne 24 milyar 290,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 24 milyar 290,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 990,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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