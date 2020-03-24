Piyasa, güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 21 milyar 987,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 21 milyar 987,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 537,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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