Piyasa, güne eksi rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa, güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 21 milyar 987,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 21 milyar 987,8 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 537,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:04 Kaynak: AA

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