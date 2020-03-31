Piyasa, güne eksi rezervle başladı
7 saat önce
Piyasa, güne 18 milyar 683 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 18 milyar 683 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 413,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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