Piyasa, güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 20 milyar 155,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 20 milyar 155,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 391,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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