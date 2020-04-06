Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 21 milyar 217 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 21 milyar 217 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 427,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:04 Kaynak: AA
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