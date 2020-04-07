Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 19 milyar 38 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 19 milyar 38 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 248,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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