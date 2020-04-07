Piyasa güne eksi rezervle başladı

Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 248,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Piyasa, güne 19 milyar 38 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu