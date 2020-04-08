Piyasa güne eksi rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 15 milyar 370,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 15 milyar 370,3 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 393,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:06 Kaynak: AA

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