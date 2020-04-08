Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 15 milyar 370,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 15 milyar 370,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 393,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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