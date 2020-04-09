Piyasa güne eksi rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 1 milyar 401 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 1 milyar 401 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 618,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:04 Kaynak: AA
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