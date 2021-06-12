Piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altına indi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, başta Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) olmak üzere, birçok kuruluştan "uyarı" açıklamalarının gelmesinin de etkisiyle gelen satışlarla, kripto para piyasalarında yön aşağıya döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 dolar düzeyine inerken, son 24 saatte ilk 100 birimden 99'u düştü ve tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların altına geriledi.