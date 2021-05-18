Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde - Son Dakika

Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde

18.05.2021 08:02
Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde, System.String[]

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Analistler, piyasalara gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" diyen Tesla CEO'su Elon Musk, Pazartesi günü de, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,129.01 ve 3,565.95 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.23 artışla 3,448.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 542.33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.94 artışla 524.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.68 ve piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 80 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı. Toplam 9,888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.2'sini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)


Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde

Kripto paralar, Twitter, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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