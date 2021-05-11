Piyasa hacmi 2.5 trilyon doların altına döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonunda büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlar, dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance'in, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurmasıyla, yerini batışlara bıraktı.

Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.