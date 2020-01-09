Piyasa hacmi 210 milyar doların altında - Son Dakika
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Piyasa hacmi 210 milyar doların altında

6 saat önce

İran krizinin hafiflemesine paralel olarak küresel yatırımcıların güvenli liman varlıklarından uzaklaşmasıyla kripto para birimleri piyasalarındaki artış yerini düşüşe bıraktı ve piyasa hacmi 209 milyar 72 milyon dolarla 210 milyar doların altına indi.

Piyasa hacmi 210 milyar doların altında, System.String[]

ABD- İran krizinin hafiflemesine paralel olarak küresel yatırımcıların güvenli liman varlıklarından uzaklaşmasıyla kripto para birimleri piyasalarındaki artış yerini düşüşe bıraktı ve piyasa hacmi 209 milyar 72 milyon dolarla 210 milyar doların altına indi.

İran'ın Perşembe günü Bağdat'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişeleri hafifletti. Trump, Tahran'ın Ain Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrası "geri çekildiğini" söylerken, bunun yanında ABD'nin "İran rejimine yönelik ekonomik yaptırımları artırmak için harekete geçtiğini" belirtti.

Kripto para birimleri sektöründe de Double Line Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, 2020 yılında doların zayıflamasıyla kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 15 bin dolara yükseleceğini öngördü. Gundlach, artan ticari açığı ve zayıflayan dolara karşı güçlenen altınla, yatırımcıların ABD ekonomisinden uzaklaşacağını söyledi.

Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın dijital para birimleri teknolojisini incelediğini duyurdu. Daha hızlı ve daha ucuz sınır ötesi işlemlere yönelik küresel talebin arttığını belirten Lagarde, merkez bankasının da bu kapsamda yeni çözümler üzerinde çalıştığını açıkladı. Lagarde, olası bir "dijital euro" oluşturulması konusunda henüz masraf ve kar oranlarının belirsiz olduğunu söyledi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.87 düşüşle 7,914 dolara geriledi ve 143 milyar 657 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.7'sini oluşturdu.

Toplam 5,012 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 12.29 ile 48'inci sıradaki Centrality öncülük etti.En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.51 ile yalnızca Bitcoin SV yükseldi.

En büyük 100'deki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.7 düşüşle 209 milyar 72 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.87

2. Ethereum yüzde 3.90

3.Ripple yüzde 3.39

4.Tether yüzde 0.03

5.Bitcoin Cash yüzde 3.33

6.Litecoin yüzde 4.81

7.EOS yüzde 5.31

8.Binance Coin yüzde 3.94

10.Monero yüzde 0.80 düşerken

9.Bitcoin SV yüzde 0.51 yükseldi.


İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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