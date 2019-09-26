Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi

Kripto para birimleri projelerine yönelik yeni açıklamalarla piyasadaki karışık seyrin devam etmesiyle piyasa hacmi 220 milyar doların altına geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un Facebook'un stablecoin projesi Libra lehine açıklamaları sonrası piyasada izlenen artış eğiliminin ardından piyasada yeniden karışık bir seyir görüldü.

Toplam 2,899 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.14 düşüşle 8,325 dolara geriledi ve 149 milyar 512 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.56, yüzde 1.17, yüzde 2.72 ve yüzde 6.64 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Litecoin, Binance Coin ve Stellar yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 60'ı artarken, yüzde 22.76 ile en çok 94'üncü sıradaki Loom Network değer kazandı.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 218 milyar 719 milyon dolarla 220 milyar doların altına geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 59 milyar 400 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.14

2. Ethereum yüzde 0.28

4.Tether yüzde 0.28

5.Bitcoin Cash yüzde 0.51

7.EOS yüzde 0.71

9.Bitcoin SV yüzde 0.57 düşerken

3.Ripple yüzde 0.56

6.Litecoin yüzde 1.17

8.Binance Coin yüzde 2.72

10.Stellar yüzde 6.64 yükseldi.