Son Dakika Haberleri: Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi

1 saat önce

Kripto para birimleri projelerine yönelik yeni açıklamalarla piyasadaki karışık seyrin devam etmesiyle piyasa hacmi 220 milyar doların altına geriledi.

Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi, System.String[]

Kripto para birimleri projelerine yönelik yeni açıklamalarla piyasadaki karışık seyrin devam etmesiyle piyasa hacmi 220 milyar doların altına geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un Facebook'un stablecoin projesi Libra lehine açıklamaları sonrası piyasada izlenen artış eğiliminin ardından piyasada yeniden karışık bir seyir görüldü.

Toplam 2,899 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.14 düşüşle 8,325 dolara geriledi ve 149 milyar 512 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.4'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.56, yüzde 1.17, yüzde 2.72 ve yüzde 6.64 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Litecoin, Binance Coin ve Stellar yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 60'ı artarken, yüzde 22.76 ile en çok 94'üncü sıradaki Loom Network değer kazandı.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 218 milyar 719 milyon dolarla 220 milyar doların altına geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 59 milyar 400 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.14

2. Ethereum yüzde 0.28

4.Tether yüzde 0.28

5.Bitcoin Cash yüzde 0.51

7.EOS yüzde 0.71

9.Bitcoin SV yüzde 0.57 düşerken

3.Ripple yüzde 0.56

6.Litecoin yüzde 1.17

8.Binance Coin yüzde 2.72

10.Stellar yüzde 6.64 yükseldi.

Facebook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:55:28. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]