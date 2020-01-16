Piyasa hacmi 240 milyar doların altına geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasa hacmi 240 milyar doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi

Piyasa hacmi 240 milyar doların altına geriledi

6 saat önce

ABD ve Çin ticaret anlaşması sonrası yatırımcıların risk iştahındaki artışla kripto para birimlerinde görülen düzeltmeye paralel olarak piyasa hacmi 235 milyar 658 milyon dolarla 240 milyar doların altına indi.

Piyasa hacmi 240 milyar doların altına geriledi, System.String[]

ABD ve Çin ticaret anlaşması sonrası yatırımcıların risk iştahındaki artışla kripto para birimlerinde görülen düzeltmeye paralel olarak piyasa hacmi 235 milyar 658 milyon dolarla 240 milyar doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Çarşamba günü Beyaz Saray'da imzaladığı ve 30 gün içinde resmi olarak uygulamaya girmesi beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası yatırımcıların güvenli liman arayışının sona ermesiyle hisse senedi piyasalarında yeniden iyimser bir görünüm etkili oldu.

Buna paralel olarak kripto para birimlerinde izlenen düzeltmeye paralel olarak piyasanın 157 milyar 227 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitccoin, son 24 saatte yüzde 0.65 düşüşle 8,659 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 66.7'sini oluşturdu. Bitcoin'deki düzeltmenin ardından yeniden 9 bin dolar düzeyini test edebileceği bekleniyor. Bitcoin destek düzeylerinin ise 9,700 dolar ile 8,500 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Toplam 5,035 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76 kripto para biriminde etkili olan düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 19 ile Bitcoin SV öncülük ediyor.

Altcoinlerdeki seyre paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 2.35 düşüşle 235 milyar 747 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 129 milyar 719 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.65

Ethereum yüzde 1.84

Ripple yüzde 3.68

Bitcoin Cash yüzde 5.04

Bitcoin SV yüzde 19

Tether yüzde 0.42

Litecoin yüzde 3.79

EOS yüzde 2.85

Binance Coin yüzde 1.81

Monero yüzde 1.77 düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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