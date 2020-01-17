Piyasa hacmi 245 milyar dolara yaklaştı

ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla yatırımcılarda izlenen risk iştahındaki artışa paralel olarak düzeltmeye giren kripto para birimleri piyasalarının dengelenmesiyle piyasa hacmi 244 milyar 237 milyon dolarla 245 milyar dolara yakın seyrediyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), eski başkanı J. Christopher Giancarlo, doların dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Dijital Dolar Kurumu'na (Digital Dollar Foundation) katıldığını açıkladı. Buna göre Giancarlo, doların "blockchain para birimlerine dayalı elektronik bir para birimine" dönüştürülmesine yönelik çalışmalarda yer alacak.

Söz konusu gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında başlayan hafif dengelenmeye paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.29 artışla 8,885 dolara yükselirken analistler, Bitcoin'in 8,752 dolar, 8,659 dolar ve 8,472 dolar düzeylerinde destek bulabileceğini öngörüyor. Bitcoin ayrıca, 161 milyar 403 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.1'ini oluşturdu.

Toplam 5,035 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 79'u yükselirken, yüzde 30.22 ile en çok 12'nci sıradaki Ethereum Classic yükseldi. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.6 ile yalnızca Tether düşerken, buradaki artışa da yüzde 8.29 ile Bitcoin SV öncülük etti.

Söz konusu dengelenmeyle piyasa hacmi son 24 saatte 244 milyar 237 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66.1 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.29

2.Ethereum yüzde 4.71

3.Ripple yüzde 2.84

4.Bitcoin Cash yüzde 7.37

5.Bitcoin SV yüzde 8.29

7.Litecoin yüzde 5.34

8.EOS yüzde 8.03

9.Binance Coin yüzde 7.54

10.TRON yüzde 5.13 yükselirken,

6.Tether yüzde 0.26 düştü.