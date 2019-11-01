Piyasa hacmi 245 milyar doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi 245 milyar 956 milyon dolarla 245 milyar doların üzerinde tutunuyor.

Kripto para birimlerine yönelik çeşitli açıklamalar devam ederken, Çin yönetiminin kendi dijital parasını çıkaracağı beklentileri arttı. Çin merkezli kripto para birimlerine yönelik bir haber merkezi CNLedger, Pekin yönetiminin blockchain teknolojisini dolandırıcılık olarak yansıtan reklam ve içerikleri yasakladığını açıkladı. Söz konusu haberde ayrıca, yaygın medya uygulamalarında ülke genelinde blockchain dersleri ve kurslarına yönelik reklamların arttığı vurgulandı. Çin Merkez Bankası'nın kendi kripto para birimini piyasaya sürme beklentisini artıran haber, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in blockchaini, geliştirilmesi gereken "önemli bir dönüm noktası" olarak tanımlaması sonrasında geldi.

Bunun yanında Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı küresel kripto para projeleri sıralamasında EOS zirvedeki yerini korurken, Bitcoin de 11'inci sırada yer aldı. Bir önceki sıralamada ikinci sırada listelenen Ethereum'un yerini TRON alırken, Bitcoin Cash ise dört sıra düşerek 30'uncu sıraya yerleşti.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.21 düşüşle 9,212 dolara geriledi ve 166 milyar 38 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.5'ini oluşturdu.

Toplam 3,052 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 57'si yükselirken, yüzde 43.64 ile en çok 90'ıncı sıradaki Lambda değer kazandı. En büyük 10'dan ise son 24 saatte yüzde 0.01, yüzde 0.45 ve yüzde 9.44 ile sırasıyla yalnızca Tether, EOS ve Stellar yükseldi.

Söz konusu karışık seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 245 milyar 956 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 82 milyar 841 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.21

2.Ethereum yüzde 0.01

3.Ripple yüzde 0.63

4.Bitcoin Cash yüzde 1.52

6.Litecoin yüzde 0.31

7.Binance Coin yüzde 0.33

9.Bitcoin SV yüzde 1.56 düşerken

5.Tether yüzde 0.01

8.EOS yüzde 0.45

10.Stellar yüzde 9.44 arttı.