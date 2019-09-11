Son Dakika Haberleri: Piyasa hacmi 250 milyar doların üzerinde
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Piyasa hacmi 250 milyar doların üzerinde

34 dakika önce

Kripto para birimleri piyasalarında görülen eksi yönlü eğilimin, ABD Hazina Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarla devam etmesiyle piyasa hacmi 259 milyar 915 milyon dolarla 250 milyar doların üzerinde hareket ediyor.

Piyasa hacmi 250 milyar doların üzerinde, System.String[]

Kripto para birimleri piyasalarında görülen eksi yönlü eğilimin, ABD Hazina Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarla devam etmesiyle piyasa hacmi 259 milyar 915 milyon dolarla 250 milyar doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yasal düzenlemeler belirsizliğini korumaya devam ederken, ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali Soruşturma Müsteşarı Sigal Mandelker, kripto para birimleri projelerinin kara para aklama ve terör finansmanı yasalarına uymaları gerektiğini söyledi. Mandelker, konuyla ilgili "Bitcoin, EThereum veya Libra fark etmeksizin, bizim mesajımız bütün şirketlere yöneliktir: kara para aklama karşıtı ve terör finansmanıyla mücadele, tasarımlarınızın temelini oluşturmalıdır" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.68 düşüşle 10 bin 109 dolara düştü ve 181 milyar 25 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,703 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminin tamamı düşerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 85'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 25.06 ile 71'inci sıradaki Nash Exchange öncülük etti.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi de 260 milyar 248 milyon dolara gerileyerek 260 milyar dolar düzeyinde destek buldu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 735 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 1.68

Ethereum yüzde 0.94

Ripple yüzde 1.83

Bitcoin Cash yüzde 1.45

Litecoin yüzde 0.12

Tether yüzde 0.26

EOS yüzde 1.87

Binance Coin yüzde 2.77

Bitcoin SV yüzde 3.35

Monero yüzde 2.13 düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:50 Kaynak: DHA
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