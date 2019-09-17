Piyasa hacmi 265 milyar doların üzerinde

Saudi Aramco saldırısı sonrası yatırımcılarda oluşan güvenli liman arayışına rağmen kripto para birimleri piyasalarında izlenen yatay seyir devam ederken, piyasa hacmi 266 milyar 415 milyon dolarla 265 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine Cumartesi günü düzenlenen drone saldırısı sonrası petrol fiyatlarında izlenen yüzde 10'luk artışın ardından yatırımcılardaki risk iştahı azalmıştı. Pazartesi günü altın fiyatlarında izlenen artışa bağlı olarak kripto para birimleri piyasalarında da izlenen toparlanmanın ardından jeopolitik belirsizlikler sebebiyle söz konusu toparlanma kısıtlandı.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.98 düşüşle 10 bin 256 dolara geriledi ve 184 milyar 17 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,837 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 65'si düştü ve piyasadaki artışa yüzde 8.03 ile 41'inci sıradaki KuCoin Shares öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 2.45, yüzde 1.43, yüzde 0.65 ve yüzde 2.28 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin arttı.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 266 milyar 415 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 237 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.98

6.Tether yüzde 0.02

7.EOS yüzde 0.18

8.Binance Coin yüzde 0.53

9.Bitcoin SV yüzde 1.59

10.Monero yüzde 1.64 düşerken

2.Ethereum yüzde 2.45

3.Ripple yüzde 1.43

4.Bitcoin Cash yüzde 0.65

5.Litecoin yüzde 2.28 yükseldi. (Grafik)