Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde - Son Dakika

Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde

25.05.2021 08:16
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde, System.String[]

Kripto para piyasalarında, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çin'den gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarında, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çin'den gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 628 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Son 24 saat içinde 34,895.42 ve 39,835.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.73 artışla 38.659.47 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 50 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,091.79 ve 2,750.53 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 23.42 artışla 2,098.52 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.25 ve piyasa hacmi yaklaşık 48 milyar dolarlık artışla 295 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 60 milyar dolar düzeyindeydi.Toplam 10,039 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8'ini Bitcoin, yüzde 18.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.Çin'in bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından bu ülkedeki birçok bitcoin madencisi faaliyetlerini durdurdu. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları Cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor.Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarakadlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Cardano Foundation ağda ilk defa 1 milyon adet cüzdana ulaşıldığını açıkladı. Birden fazla cüzdan açılabildiği için bu sayı 1 milyon kullanıcı anlamına gelmiyor, fakat Cardano'nun (ADA) dinamikleri düşünüldüğünde bir başarının içinde olduğu görülüyor. "Öte yandan, Cardano Community hesabında ADA'ların yüzde 70'inin stake edildiği paylaşıldı. Sert düşüşlerden etkilenen ADA yatırımcısı ise yaz aylarında yapılması planlanan Alonzo forkunu bekliyor."Kripto para piyasası sert düşüşler yaşarken Bitcoin yatırımcıları son düşüşte BTC biriktirmeye devam etti. Glassnode verilerine göre, 12 Mayıs'tan bu yana yaşanan geri çekilmede adres sayısı 20 bin artarak 550 bin civarına yaklaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Veriler hesaplanırken madenci hesapları ve harcama yapılan coin adresleri devre dışı bırakıldı. "Dinamo Kiev haziran ayında hayata geçirmeyi planladığı NFT (Non-Fungible Token/ dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim)  biletlerini duyurdu. ABD merkezli bir blockchain firmasıyla birlikte çalışmayı planlayan Dinamo Kiev, biletlerin beşte birini NFT olarak satışa sunacağını açıkladı." (Grafik)


Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto paralar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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