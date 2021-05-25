Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde

Kripto para piyasalarında, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çin'den gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.