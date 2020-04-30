Piyasa iştah kabarttı, Türk armatör VLCC’ye göz dikti

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından hızlı yükselişe geçen VLCC tanker pazarı, Türk armatörlerin bu segmente ilgisini artırdı. İlk kez geçen yıl Karamehmet'in filoya kattığı dev tanker gemiler için, diğer şirketler de sıraya girdi.