Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek
1 saat önce
Piyasalar, haftasonu MB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrasında haftaya sert satışlarla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07
Piyasalar, haftasonu MB Başkanı Çetinkaya
'nın görevden alınması sonrasında haftaya sert satışlarla başladı. Fakat ilk verilen tepkilerden sonra denge arayışına girildi. Kur 5,72 seviyesinde dengelendi.
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, dolar haftaya yükselişle başladı
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