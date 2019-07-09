Son Dakika Haberleri: Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek
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Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek

1 saat önce

Piyasalar, haftasonu MB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrasında haftaya sert satışlarla başladı.

Piyasa PPK’ya kadar tedbirli gidecek, System.String[]
Piyasalar, haftasonu MB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrasında haftaya sert satışlarla başladı. Fakat ilk verilen tepkilerden sonra denge arayışına girildi. Kur 5,72 seviyesinde dengelendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:07 
Çetinkaya, Ekonomi
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