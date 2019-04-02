Piyasada dengelenme arayışı sürüyor

Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalar çift yönlü dalgalanırken yeni denge arayışları devam ediyor.

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Kripto Para Piyasa Hacmi 20 Kasım'dan Bu Yana İlk Kez 145 Milyar Doların Üzerine Çıktı