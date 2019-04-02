Piyasada dengelenme arayışı sürüyor
56 dakika önce
Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalar çift yönlü dalgalanırken yeni denge arayışları devam ediyor.
Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalar çift yönlü dalgalanırken yeni denge arayışları devam ediyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:06
Kripto Para Piyasa Hacmi 20 Kasım'dan Bu Yana İlk Kez 145 Milyar Doların Üzerine Çıktı
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti