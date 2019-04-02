Son Dakika Haberleri: Piyasada dengelenme arayışı sürüyor

Piyasada dengelenme arayışı sürüyor

56 dakika önce

Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalar çift yönlü dalgalanırken yeni denge arayışları devam ediyor.

Piyasada dengelenme arayışı sürüyor, System.String[]
Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde piyasalar çift yönlü dalgalanırken yeni denge arayışları devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:06 

Ekonomi
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