Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor - Son Dakika

Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor

13.11.2020 12:31

Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor Grip aşısının riskli kişilere vurulduğundan dolayı eczanelerde aşı bulamayanlar soluğu aktarlarda alıyor Dünyada baş gösteren Korana virüs salgının yanı sıra kış soğuklarıyla birlikte hastalık mevsimi de kendini göstermeye...

Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor

Grip aşısının riskli kişilere vurulduğundan dolayı eczanelerde aşı bulamayanlar soluğu aktarlarda alıyor

TRABZON - Dünyada baş gösteren Korana virüs salgının yanı sıra kış soğuklarıyla birlikte hastalık mevsimi de kendini göstermeye başlayınca vatandaşlar hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için aktarlara koşuyor.

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle grip aşısının önemi daha da çok artarken aşının riskli gruplara uygulanmasından bu aşıyı eczanelerde bulamayan vatandaşlar alternatif olarak çare olarak aktarları seçiyor. Grip aşısını bulamayan vatandaşlar bu günlerde aktarcıların yolunu tutarken, aktarlar en yoğun günlerini yaşıyor.

Trabzon'da yaklaşık 13 yıldır aktarlık yapan Muharrem Kan, pandemiden dolayı insanların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için aktarlara geldiğini belirterek kışın daha yoğun olduklarını söyledi.

Piyada grip aşısı bulamayanların genellikle aktarları tercih ettiğini kaydeden Kan, "Mevsimsel olarak genelde insanlar gribe yakalanmamak için grip aşısı oluyordu. Ancak grip aşısının, pandemi dolayısıyla eczanelerde sınırlı olmasından dolayı bu aşıyı bulamadıkları için bitkisel karışımlara yöneliyorlar. Vatandaşlar özellikle zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, ıhlamur karışımından yapılan vücut desteğini artıran antioksidan özelliklere sahip ürünleri tercih ediyor. Dolayısıyla insanlar, pandemiden dolayı vücut bağışıklık sistemleri düşük olduğundan vücut direncini artıracak karışımları içmek istiyorlar. Bunlardan arasında en önde gelenlerden birisi de yeşilçay. Yeşiçayın orijinali günde 1-2 kez alınması önerilir. Çok antioksidan özelliğine sahip olduğundan kanserojen maddeleri dışarı atmakta etkilidir" dedi.

Bu aylarda gribin daha fazla görüldüğüne işaret eden Kan, "Aktarlar genelde kışın çok daha yoğun olur. Kışın vücudun gribe, zatürreye yakalanmaması için vücudun güçlü olması yani iyi depolanması gerekir. Dolayısıyla bu aylarda genelde grip daha fazla olur. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle eczanelerde sınırlı ölçüde verilen grip aşısını bulamayanlar bize geliyor. Bizde kendilerine bitki karışımlarını önererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu günlerde vatandaşlar bağışıklık sistemini artırmaya yönelik bitkileri tercih ediyor. Zaten ülkemiz dünyada bitki türleri arasında en ön sırada yer alıyor. Dünyada 15-17 bin dolayında bitki çeşidinden yaklaşık 9 bini Türkiye'de. Bunun da dörtte üçü Karadeniz Bölgesinde. Dolayısıyla bölgemiz bitki türleri açısından da çok zengin. Bu potansiyeli çok daha iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor
Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor
Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor
Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor

Grip Aşısı, Trabzon, Bitki, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Piyasada grip aşısı bulamayanlar çareyi aktarlarda arıyor - Son Dakika


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