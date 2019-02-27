Son Dakika Haberleri: Piyasada kilidi açacak formül: Vergide kolaylık

Piyasada kilidi açacak formül: Vergide kolaylık

1 saat önce

İş dünyası temsilcilerine göre peşin verginin kaldırılması ve birikmiş KDV iadelerinin ödenmesi canlılık getirecek.

Piyasada kilidi açacak formül: Vergide kolaylık, System.String[]
İş dünyası temsilcilerine göre peşin verginin kaldırılması ve birikmiş KDV iadelerinin ödenmesi canlılık getirecek. (Mehmet KAYA)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:05 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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