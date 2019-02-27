Piyasada kilidi açacak formül: Vergide kolaylık
1 saat önce
İş dünyası temsilcilerine göre peşin verginin kaldırılması ve birikmiş KDV iadelerinin ödenmesi canlılık getirecek.
İş dünyası temsilcilerine göre peşin verginin kaldırılması ve birikmiş KDV iadelerinin ödenmesi canlılık getirecek. (Mehmet KAYA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:05
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