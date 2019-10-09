Son Dakika Haberleri: Piyasada operasyon tedirginliği
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Piyasada operasyon tedirginliği

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonun ardından borsa satış baskısı altında kalırken, dolar/TL kuru 5.86'yı geçti.

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Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonun ardından borsa satış baskısı altında kalırken, dolar/TL kuru 5.86'yı geçti.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:51 
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