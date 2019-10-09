Piyasada operasyon tedirginliği
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonun ardından borsa satış baskısı altında kalırken, dolar/TL kuru 5.86'yı geçti.
Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonun ardından borsa satış baskısı altında kalırken, dolar/TL kuru 5.86'yı geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:51
Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu Barış pınarı "koral" ile başladı YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı!