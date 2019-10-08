Son Dakika Haberleri: Piyasada Trump hareketliliği
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Piyasada Trump hareketliliği

2 saat önce

Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi geçti.

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Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi geçti.

Borsa İstanbul, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 
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