Piyasada Trump hareketliliği
2 saat önce
Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi geçti.
Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi geçti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56
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