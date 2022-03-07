Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap - Son Dakika
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Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap

07.03.2022 16:34
Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap

Özellikle sosyal medyada sıvı yağ stoklarının azaldığı haberleri hızla yayılırken, Malatya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik Süper Marketler'de alışveriş yapan Malatyalılar bu haberlerin algıdan ibaret olduğunu söyleyerek, tüm şubelerde uygun fiyatlara sıvı yağlara...

Özellikle sosyal medyada sıvı yağ stoklarının azaldığı haberleri hızla yayılırken, Malatya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik Süper Marketler'de alışveriş yapan Malatyalılar bu haberlerin algıdan ibaret olduğunu söyleyerek, tüm şubelerde uygun fiyatlara sıvı yağlara ulaşabildiklerini söylediler.

Malatya'da bir süredir sosyal medya üzerinde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale nedeniyle sıvı yağ arzında sorun yaşandığı bu kapsamda da zincir marketlerin yağ tedariği konusunda zorlandığı iddialarına Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı şubelerde alışveriş yapan vatandaşlarda tokat gibi cevap geldi.

Malatya'da sıvı yağ arzında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirten vatandaşlar Esenlik Süper Marketler zincirine bağlı tüm şubelerde uygun fiyatlara sıvı yağlara ulaşabildiklerini belirterek yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara tepki gösterdi. Öte yandan, belediye ekiplerinin kent genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetimlerini sürdüğü bildirildi.

(Hasan Eryılmaz -Erdal Akbuğa/ İHA)

Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap
Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap
Piyasada yağ bulunmuyor iddialarına vatandaştan tokat gibi cevap

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alışveriş, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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