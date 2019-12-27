Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle Bitcoin 7,250 dolara yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle Bitcoin 7,250 dolara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle Bitcoin 7,250 dolara yaklaştı

6 saat önce

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik çeşitli gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 7,246 dolarla 7,250 doların üzerine çıkmaya çalışıyor.

Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle Bitcoin 7,250 dolara yaklaştı, System.String[]

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik çeşitli gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 7,246 dolarla 7,250 doların üzerine çıkmaya çalışıyor.

Piyasaya yönelik gelişmeler kapsamında ABD'li yatırımcı Mark Cuban, bir kez daha kripto para birimlerini eleştirerek, pratik kullanımı olan altının tersine Bitcoin'in "işe yaramaz" olduğunu söyledi. Cuban, kripto para madencilerinin her an çalışmayı bırakma ihtimallerine bağlı olarak Bitcoin ekosisteminin sürdürülebilir olmadığına inandığını belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yönetimin stablecoinler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini açıkladı. Nabiullina, ayrıca merkez bankası dijital para birimlerine yönelik araştırmalar da yapıldığını, fakat söz konusu parayı piyasaya sürmeden önce halk için faydalarının ve zararlarının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.26 düşüşle 7,246 dolara geriledi e 131 milyar 343 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.7'sini oluşturdu. Göstergeler, Bitcoin'in 7,215 dolar düzeyi üzerinde, 7,250-7,270 dolar aralığında direnç gösterdiğine işaret etti.

Toplam 4,972 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 56'sı yükselirken, yüzde 22.70 ile en çok 39'uncu sıradaki LUNA yükseldi. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.26 ve yüzde 0.02 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin ve Tether değer kaybederken, ilk 10'daki artışa yüzde 3.26 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

Piyasadaki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 191 milyar 126 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 78 milyar 169 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.26

4.Tether yüzde 0.02 düşerken

2. Ethereum yüzde 0.02

3.Ripple yüzde 0.39

5.Bitcoin Cash yüzde 3.26

6.Litecoin yüzde 1.06

7.EOS yüzde 2.33

8: Binance Coin yüzde 0.03

9.Bitcoin SV yüzde 1.22

10.Tezos yüzde 1.75 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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