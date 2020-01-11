Piyasadaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı telefonlar hangileri?

Cep telefonlarının her geçen yıl daha da "akıllılaşması" kullanıcıların bunun karşılığında pil ömründen feragat etmelerini gerektirdi. Eskiden tek şarjla bir hafta giden telefonlar bugünlerde bazen akşama bile zor yetişiyor.



Akıllı telefonlar arasında en uzun batarya ömrüne sahip olan telefonlar hangileri?



Cep telefonlarındaki son trendleri takip eden Phone Arena sitesine göre, günümüzde en büyük pile sahip olan cep telefonu, 6000 miliamper saatlik kapasitesiyle Asus'un ROG II modeli. Ancak bir telefonun sahip olduğu pil ömrünü sadece pilin kapasitesi belirlemiyor. Bunun yanında ekranın büyüklüğü ve işlemcinin kapasitesi gibi etkenler de önemli bir rol oynuyor.