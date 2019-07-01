Son Dakika Haberleri: "Piyasadaki istikrarsızlık üreticilerin uykusunu kaçırıyor"
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"Piyasadaki istikrarsızlık üreticilerin uykusunu kaçırıyor"

1 saat önce

İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.

İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.
Başkent Tahran'da Ulusal Sanayi ve Maden Günü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Şafii, "Piyasadaki istikrarsızlık ve ham madde fiyatlarının öngörülemez olması üreticilerin uykusunu kaçırıyor. Fabrika sahipleri üretimin geleceğinin ne olacağını bilemedikleri için rahat bir uyku uyumuyor." dedi.
İran'da resmi rakamlara göre petrol dışı ekonomik büyüme oranının geçen yıl yüzde 0,2 ve sanayi alanında ise yüzde - 6,5 olduğunu hatırlatan Şafii, bu verilerin sanayi alanındaki yatırımların ne kadar gerilediğinin altını çizdi.
Şafii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini mecliste alınan ekonomi kararlarını uygulamamakla suçladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:05 Kaynak: AA
İmamı Şafi, Tahran, İran, Güncel
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