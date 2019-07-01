"Piyasadaki istikrarsızlık üreticilerin uykusunu kaçırıyor"
1 saat önce
İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:05 Kaynak: AA
Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.
Başkent Tahran
'da Ulusal Sanayi ve Maden
Günü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Şafii, "Piyasadaki istikrarsızlık ve ham madde fiyatlarının öngörülemez olması üreticilerin uykusunu kaçırıyor. Fabrika sahipleri üretimin geleceğinin ne olacağını bilemedikleri için rahat bir uyku uyumuyor." dedi.
İran'da resmi rakamlara göre petrol dışı ekonomik büyüme oranının geçen yıl yüzde 0,2 ve sanayi alanında ise yüzde - 6,5 olduğunu hatırlatan Şafii, bu verilerin sanayi alanındaki yatırımların ne kadar gerilediğinin altını çizdi.
Şafii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
hükümetini mecliste alınan ekonomi kararlarını uygulamamakla suçladı.
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