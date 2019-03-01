Son Dakika Haberleri: Piyasalar 3 faktöre endekslendi

Piyasalar 3 faktöre endekslendi

1 saat önce

ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Çin-ABD ticaret savaşındaki gelişmeler global ekonominin pusulası olacak.

Piyasalar 3 faktöre endekslendi, System.String[]
ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Çin-ABD ticaret savaşındaki gelişmeler global ekonominin pusulası olacak. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:05 

Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi

Dokuz Eylül Üniversitesinde Tanzim Satış Noktası Kuruldu DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 06:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalar 3 faktöre endekslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]