Piyasalar 3 faktöre endekslendi
1 saat önce
ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Çin-ABD ticaret savaşındaki gelişmeler global ekonominin pusulası olacak.
ABD
Merkez Bankası Fed
'in politikaları, İngiltere
'nin AB'den ayrılması ve Çin-ABD ticaret savaşındaki gelişmeler global ekonominin pusulası olacak. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:05
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