Son Dakika Haberleri: Piyasalar ABD büyüme verisini izleyecek
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Piyasalar ABD büyüme verisini izleyecek

1 saat önce

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.

Piyasalar ABD büyüme verisini izleyecek, System.String[]

Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:35 
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