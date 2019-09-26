Piyasalar ABD büyüme verisini izleyecek
1 saat önce
Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.
Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:35
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