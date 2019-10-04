Son Dakika Haberleri: Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı
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Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı

3 saat önce

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06 
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