Piyasalar ABD istihdam verilerine odaklandı
3 saat önce
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06
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