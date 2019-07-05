Son Dakika Haberleri: Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
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Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

2 saat önce

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor, System.String[]
Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22 
Ekonomi
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