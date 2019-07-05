Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
2 saat önce
Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22
Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran
arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
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