Piyasalar – Beklenti Altında Gelen Enflasyon Verisi Ardından Bist100 Yüzde 1.05 Yükseldi

– Aylık enflasyonun beklentilerin hafif altında açıklanmasının ardından, Borsa İstanbul
Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 475 puanı ve en yüksek 104 bin 460 puanı gördükten sonra, yüzde 1.05 artışla 104 bin 351 puana yükseldi.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 135 bin 653 puanı ve en yüksek 137 bin 882 puanı gördükten sonra yüzde 2.03 artışla 137 bin 989 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.28 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.26 düşüşle yüzde 18.84 düzeyine çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 1.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.93 arttı. Gün sonuna doğru,
dolar en düşük 5.3662 lira ve en yüksek 5.4007 lirayı gördükten sonra, 5.37 – 5.38 lira aralığında,
-euro en düşük 6.0977 lira ve en yüksek 6.1324 lirayı gördükten sonra, 6.10 – 6.11 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.1006 lira ve en yüksek 7.1507 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Uzun ince bir yoldayım" başlıklı enflasyon yorumunda şu değerlendirmeleri yaptı:
"Şubat'ta tüketici fiyatları aylık yüzde 0.16 ile yüzde 0.56'lık beklentimizin ve yüzde 0.4'lük piyasa tahminin kayda değer oranda altında arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 19.7 seviyesine geldi.
"Tahminimizdeki sapma ulaştırma, konut ve ev eşyası gruplarındaki aylık fiyat artışlarının beklentimizden daha az olmasından kaynaklanıyor. Öte yandan öngörümüzle uyumlu olarak gıda grubu fiyatları aylık bazda yüzde 0.9 artışla manşete 0.22 puan katkı verdi. Enflasyona katkı veren diğer ana grup ise 0.12 puan katkı ile ulaştırma oldu. Mevsimsel indirimlerin etkisi ile giyim grubu manşeti 0.32 puan aşağı çekerken diğer guruplardan manşete önemli bir etki olmadı.
"Başta iç talepteki yavaşlamanın yansımasıyla çekirdek enflasyonda gerileme devam etti. Bu bağlamda yıllık C grubu enflasyonu Şubat'ta yüzde 18.1'e geriledi. Detaylarda yıllık temel mal grubu enflasyonunun yüzde 21.2'ye gerilemesi (alt grupta dayanıklı tüketim malları yüzde 19.5'e geriledi) iç talepteki yavaşlamanın yansımasını ve liradaki istikrarlı seyrin katkısını doğruluyor. Yılın ilk yarısında büyümedeki daralma öngörümüze bağlı olarak çekirdek enflasyonda düşüşün sürmesini bekliyoruz.
"Şubat enflasyonunda gıda tarafını tanzim satışlarının başlaması nedeniyle yakından izliyorduk. Taze meyve sebze fiyatlarındaki aylık artışın Ocak ayına göre önemli ölçüde hız kestiğini ancak bazı kalemlerde artışlarının sürdüğünü görüyoruz. Mart itibariyle gıda fiyatlarında daha istikrarlı bir seyir bekliyoruz.
"Bugünkü enflasyon sürprizi sonrasında Nisan ayında bir faiz indirimi ihtimali nedeniyle gözler Merkez
Bankasında olacaktır. Çarşamba
günkü PPK toplantısında bir sonraki aya dair ipuçları aranacaktır. Enflasyonun seyrine ve faiz kararına dair beklentimizde bir değişiklik yok. Yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 19-20 bandında seyrettikten sonra üçüncü çeyrekte düşüşünü hızlandıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda enflasyonda ikna edici bir düzeltme oluncaya kadar sıkı duruşunu koruyacağını söyleyen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Haziran toplantısı ile başlayacağı kanısındayız." - İstanbul