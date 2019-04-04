Piyasalar bir anda hareketlendi

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Dolar/TL, "kötü banka" haberi ve S&P açıklamaları etkisiyle 5.60 altına gerilerken, Borsa İstanbul'da kazanç yüzde 3'ü geçti.
Dolar/TL, "kötü banka" haberi ve S&P açıklamaları etkisiyle 5.60 altına gerilerken, Borsa İstanbul
'da kazanç yüzde 3'ü geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:29
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